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    القائم بأعمال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بـ "تعاون تام"

    03:12 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    القائم بأعمال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يطالب إيران بـ "تعاون تام"

    كورنيل فيروتا

    فيينا/طهران- (د ب أ):

    أكد كورنيل فيروتا، القائم بأعمال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال لقاءاته مع مسؤولين إيرانيين بارزين في طهران اليوم الأحد، ضرورة تعاون الجمهورية الإسلامية بصورة كاملة مع مفتشي الوكالة.

    وذكرت الوكالة، ومقرها فيينا، في بيان اليوم، أن فيروتا شدد على أن استمرار مثل هذا التواصل يتطلب تعاونا كاملا وفي الوقت الملائم من جانب إيران، دون أن يوضح ما إذا كان هناك قصور في إطار هذا التعاون.

    وخلال لقاءات مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية علي أكبر صالحي وغيرهما من المسؤولين، جرى إطلاع فيروتا على التدابير التي أعلنتها إيران مؤخرا بشأن تعزيز الأبحاث والتطوير المرتبط بتخصيب اليورانيوم.

    ووفقا لمكتب فيروتا، سيطلع القائم بالأعمال مجلس الوكالة على هذه الأنشطة خلال اجتماع محدد سلفا، من المقرر أن يبدأ في فيينا غدا الاثنين.

    كورنيل فيروتا الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران فيينا محمد جواد ظريف

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