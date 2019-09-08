معلمو الأردن يبدأون إضرابًا مفتوحًا عن العمل

عمان- (د ب أ):

بدأ المعلمون في الأردن، الأحد، إضرابا مفتوحا عن العمل للمطالبة بزيادة في علاوة المهنة بـ 50 بالمئة على الرواتب الأساسية.

ويأتي الإضراب بعد فشل لقاءات واجتماعات واتصالات، جرت بوساطة نيابية، أمس بين نقابة المعلمين والحكومة.

ووفقا لصحيفة "الغد" الأردنية، تتمسك النقابة بزيادة نسبتها 50 بالمائة على رواتب المعلمين كافة، فيما تصر الحكومة على تطبيق نظام مزاولة المهن التعليمية، والذي تقول إنه يتيح علاوات تصل إلى 250 بالمائة مقترنة بنوعية الأداء.

وطرحت لجنة التربية النيابية، بحسب رئيسها إبراهيم البدور، حلا يدمج بين الموقفين، ما أفضى إلى أن تقدم الحكومة عرضا يقوم على زيادة رواتب المعلمين جميعا، لكن بنسب تعتمد على تقييم الأداء ومع غض النظر عن نظام مزاولة المهن التعليمية.

ولم تحدد النقابة موقفها من العرض الحكومي الأخير، وقال نقيب المعلمين ناصر النواصرة إن العرض الحكومي "جاء على عجل، ولم تتضح معالمه حتى هذه اللحظة".

وقال وزير التنمية السياسية، موسى المعايطة، إن لدى الحكومة خطوات ما زالت قيد الدراسة من أجل إعادة العملية التعليمية إلى مسارها الطبيعي.

وطالب المعايطة في تصريح لـ "الغد"، نقابة المعلمين بالعدول عن الإضراب وإعطاء طلبة المدارس حقهم بالتعليم.