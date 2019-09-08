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    اعتقال داعشي وتفكيك معمل للعبوات الناسفة في الموصل بالعراق

    01:33 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    اعتقال داعشي وتفكيك معمل للعبوات الناسفة في الموصل بالعراق

    قوات الأمن العراقية

    بغداد - أ ش أ

    اعتقلت قوات الأمن العراقية أحد عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي في مدينة الموصل عاصمة محافظة نينوى شمالي البلاد، فيما تمكنت قوات مكافحة المتفجرات من تفكيك معمل للعبوات الناسفة في المدينة ذاتها.

    وقال الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية اللواء سعد معن ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية اليوم الأحد ـ إن القوات الأمنية ألقت القبض على هذا الإرهابي الذي كان يعمل مقاتلا فيما يسمى "ديوان الجند" خلال فترة سيطرة تنظيم "داعش" على مدينة الموصل.

    وفي سياق آخر، أفاد مصدر أمني عراقي اليوم بأن قوات مكافحة المتفجرات قامت بتفكيك ومعالجة معمل لتصنيع العبوات الناسفة والمواد المتفجرة ضمن حي اليرموك بالموصل.

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    قوات الأمن العراقية داعش العراق العبوات الناسفة

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