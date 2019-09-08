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    دمشق تدين تسيير دوريات أمريكية-تركية مشتركة في "المنطقة الآمنة"

    01:32 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    دمشق تدين تسيير دوريات أمريكية-تركية مشتركة في "المنطقة الآمنة"

    الجيش الامريكي

    دمشق - أ ش أ

    أدانت سوريا قيام الجانبين الأمريكي والتركي، بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية، مؤكدة أن هذه الخطوة تشكل انتهاكا سافرا للقانون الدولي و"عدوانا موصوفا".

    وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية في تصريحات، أوردتها قناة "روسيا اليوم"، إن "الجمهورية العربية السورية تدين بأشد العبارات قيام الإدارة الأمريكية والنظام التركي بتسيير دوريات مشتركة في منطقة الجزيرة السورية في انتهاك سافر للقانون الدولي ولسيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية".

    وأكد المصدر على موقف سوريا الرافض لهذا الأمر الذي يمثل عدوانا، ويهدف إلى تعقيد وإطالة أمد الأزمة في سوريا، بعد الإنجازات الميدانية التي حققها الجيش السوري في مطاردة المجموعات الإرهابية.

    وشدد المصدر على رفض سوريا المطلق لما يسمى بالمنطقة الآمنة، وعزمها على إسقاط كافة المشاريع التي تستهدف وحدة وسلامة أراضي الجمهورية السورية.

    هذا المحتوى من

    Asha
    دوريات أمريكية دوريات تركية سوريا دمشق منطقة الجزيرة السورية

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