بابا الفاتيكان يشجب "ثقافة الامتياز والإقصاء" في مدغشقر

جوهانسبرج- (د ب أ):

خاطب بابا الفاتيكان، فرنسيس الأول، مئات الآلاف من الكاثوليك في مدغشقر، الأحد، حيث أدان ثقافة الامتياز التي قال إن قلة يعيشون فيها في ثراء على حساب الغالبية العظمى.

وقال البابا: "عندما تصبح (الأسرة) هي المعيار الحاسم لما نعتبره صوابا وخيرا، ينتهي بنا الأمر إلى تبرير، بل و(ترسيخ) الممارسات التي تؤدي إلى ثقافة الامتياز والإقصاء: وهي المحسوبية والمحاباة، بل والفساد نتيجة لذلك".

جاء ذلك خلال عظة البابا فرنسيس في ساحة مترامية الأطراف خارج أنتاناناريفو عاصمة مدغشقر. وتوافد مئات الآلاف من الأشخاص إلى هناك لاستقباله، حيث قضى الكثيرون الليلة في الساحة انتظارا للزيارة.

وقال البابا: "يطالبنا السيد (المسيح) بأن ننظر لأبعد من ذلك. إنه يقول هذا بوضوح: أي شخص غير قادر على رؤية الآخرين كإخوة أو أخوات، وإظهار الحساسية تجاه حياتهم ومواقفهم بغض النظر عن أسرهم أو خلفيتهم الثقافية أو الاجتماعية (لا يمكن أن يكون تلميذي)".

يشار إلى أن مدغشقر هي واحدة من أفقر دول العالم. ويمثل الكاثوليك نحو 35% من السكان البالغ عددهم 26 مليون نسمة في الجزيرة الكبيرة الواقعة قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لأفريقيا .