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    وزير داخلية تركيا: لا نية حاليًا لعزل رئيس بلدية اسطنبول

    12:32 م الأحد 08 سبتمبر 2019
    وزير داخلية تركيا: لا نية حاليًا لعزل رئيس بلدية اسطنبول

    وزير الداخلية التركي سليمان صويلو

    أنقرة- (د ب أ):

    صرح وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، بأنه لا توجد حاليا خطط لعزل رئيس بلدية إسطنبول المعارض أكرم إمام أوغلو.

    جاء هذا في مقابلة تليفزيونية مع محطة "سي إن إن تورك"، الأحد، في مسعى من الوزير لتوضيح تصريحات سابقة بدت أنها تشير إلى أن الحكومة المركزية تعتزم عزل إمام أوغلو ورئيس بلدية أنقرة منصور ياواش.

    ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن صويلو قوله، إن تصريحاته السابق اقتُطعت من سياقها وأنه لا توجد خطة لعزل رئيسي البلديتين، إلا أنه دافع في الوقت نفسه عن قرار الحكومة بعزل العشرات من رؤساء البلديات المنتخبين في بلدات ومدن في جنوب شرق البلاد لأسباب أمنية. ومناطق جنوب شرقي تركيا تقطنها أغلبية كردية.

    وأشار صويلو إلى أن المسؤولين الذين جرى عزلهم مؤخرا، يواجهون اتهامات بالتعاون مع منظمة "حزب العمال الكردستاني" الانفصالية المسلحة، وهي مصنفة كمنظمة إرهابية لدى كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

    وكان إمام أوغلو زار ديار بكر مؤخرا وطالب برفع الظلم على خلفية إقالة عدد من رؤساء البديات.

    وزير الداخلية التركي سليمان صويلو بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو

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