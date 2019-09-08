بعد أيام من إعلانها.. الحكومة السودانية تؤدي اليمين الدستورية اليوم

القاهرة- (مصراوي):

يُتوقع أن يؤدي وزراء الحكومة الانتقالية في السودان، اليوم الأحد، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء المُكلّف عبدالله حمدوك، حسبما ذكرت قناة العربية الإخبارية.

ويعقد المجلس السيادي ومجلس الوزراء، برئاسة عبدالله حمدوك، اجتماعًا مشتركًا عقب أداء اليمين الدستورية مباشرة.

ومن المرجح إعلان أسماء وزارتي البنى التحتية والثروة الحيوانية خلال اليومين المقبلين، لاكتمال عقد وزراء الحكومة الانتقالية المكونة من 20 وزيرًا، وفق العربية.

كما يُتوقع أن تستهل الحكومة الوليدة خلال الأيام القليلة المقبلة، أولى مهامها بمناقشة ملفات عدة، على رأسها بدء مفاوضات في دارفور والمنطقتين (جنوب كردفان والنيل الأزرق)، والأزمات الاقتصادية التي أثقلت كاهل البلاد على مدى سنوات عديدة من حكم الرئيس المعزول عمر البشير.

وستعمل الحكومة، وهي الأولى منذ الإطاحة بنظام البشير في أبريل الماضي، بموجب اتفاق لتقاسم السلطة مدته 3 سنوات تم توقيعه الشهر الماضي بين الجيش والمدنيين.

وقبل 3 أيام، أعلن حمدوك تشكيل أول حكومة في البلاد منذ الإطاحة بالبشير. وتضم الحكومة الجديدة كوادر نسائية أبرزهنّ وزيرة الخارجية أسماء عبدالله. كما أعلن حمدوك عن أولويات حكومته.

وشدّد حمدوك في خطابه، أثناء إعلان ولادة حكومته، أن أولوياتها إيقاف الحرب وبناء السلام، مُشيدًا بجهود قادة حركات الكفاح المسلح، ومهنئا الجبهة الثورية بتوحدها في مؤتمر جوبا.

كان قد أُرجئ إعلان الحكومة الجديدة أياماً عدة لمنح رئيس الوزراء وقتاً كافياً للاختيار بين الأسماء التي رشحتها قوى إعلان الحرية والتغيير.