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    وزير خارجية موريتانيا يتوجه إلى الإمارات

    11:39 ص الأحد 08 سبتمبر 2019
    وزير خارجية موريتانيا يتوجه إلى الإمارات

    وزير خارجية موريتانيا يتوجه إلى الإمارات

    نواكشوط - أ ش أ

    توجه وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، اليوم الأحد، إلى الإمارات العربية المتحدة في زيارة عمل.

    وذكرت الإذاعة الموريتانية أن وزير الخارجية سيبحث خلال زيارته سبل تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين خاصة وأن دولة الإمارات تعد من أبرز الداعمين الاقتصاديين للعملية التنموية في موريتانيا.

    وأضافت الإذاعة أن موريتانيا والإمارات تتبنيان رؤى موحدة وتقيمان تنسيقا قويا في مختلف المجالات وتتحدان في موقفهما من القضايا العربية والإقليمية والدولية.

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    وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد الإمارات موريتانيا

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