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    دفن رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي الإسبوع القادم

    10:50 ص الأحد 08 سبتمبر 2019
    دفن رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي الإسبوع القادم

    رئيس زيمبابوي السابق روبرت موجابي

    هراري - أ ش أ

    أعلنت وسائل إعلام رسمية في زيمبابوي، اليوم الأحد، أنه سيتم الأسبوع القادم دفن رئيس البلاد السابق روبرت موجابي الذي توفى مؤخرا في سنغافورة عن عمر يناهز 95 عاما.

    ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية عن المتحدث باسم الرئاسة جورج تشارامبا قوله "إن جثة موجابي ستصل إلى زيمبابوي يوم الأربعاء القادم".

    ومن المتوقع أن يتم دفن موجابي - الذي حكم زيمبابوي منذ عام 1980 وتم إجباره على الاستقالة عام 2017 - يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر الجاري.

    يشار إلى أن موجابي كان قد توفي أمس الأول الجمعة في مستشفى "جلين إيجلز" بسنغافورة حيث كان يتلقى العلاج هناك خلال السنوات الماضية.

    هذا المحتوى من

    Asha
    روبرت موجابي زيمبابوي سنغافورة
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