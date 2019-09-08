إجلاء موظفي شركة نفط ليبية بعد تعرض مستودع مطار للقصف

طرابلس- (د ب أ):

قامت شركة البريقة لتسويق النفط، وهي إحدى الشركات التابعة للمؤسسة الليبية للنفط، بإجلاء موظفيها من مستودع مطار معيتيقة بطرابلس ، وذلك بعد تعرض وحدة الإطفاء فيه للقصف أمس السبت.

وأكدت شركة البريقة، في بيان صحفي اليوم الأحد، سحب جميع صهاريج التخزين والشاحنات المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود التابعة لها بسبب خطر القصف الشديد، فيما أبقت على سيارة واحدة من أجل تأمين امدادات طائرات الإسعاف الطائر ، مشيرة إلى أنه تم كذلك إجلاء الموظفين غير الأساسيين حفاظا على سلامتهم.

وأدانت مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني القصف الأخير الذي استهدف منشآت المؤسسة وموظفيها، وشددت على ضرورة وقف إطلاق النار والأعمال العدائية، داعية كافة الأطراف إلى احترام التزاماتهم التي يفرضها القانون الدولي، بما في ذلك عدم استهداف المنشآت المدنية والنفطية.

وتدور منذ 4 أبريل الماضي معارك بالنواحي الجنوبية للعاصمة الليبية، بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، وأخرى تابعة للمشير خليفة حفتر قائد الجيش الوطني الليبي المدعوم من البرلمان في شرق طبرق.