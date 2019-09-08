مركز أبحاث روسي: الأطفال الروس العائدون من سوريا بصحة جيدة

موسكو- أ ش أ:

أعلن مدير مركز الأبحاث الوطني لصحة الأطفال في روسيا، الدكتور أندريه فيسينكو اليوم الأحد أن الأطباء لم يلاحظوا أي مشاكل صحية جدية لدى الأطفال الروس العائدين أمس من سوريا.

وقال فيسينكو بعد إجراء أول فحص طبي لهؤلاء الأطفال - حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "إن الأطفال الذين جاءوا من سوريا بصحة جيدة على ما يبدو .. ولا نرى أي مشاكل جدية في حالتهم الصحية، وأنهم سيظلوا في المركز لمدة يومين أو 3 أيام ".

وأشار إلى أن الفحص الطبي التفصيلي لهم سيجرى اليوم وسيتم تسليمهم إلى مستشفيات للأطفال في جمهوريتي داغستان والشيشان، مؤكدا أنهم يواجهون صدمة نفسية حادة.

من جانبها، ذكرت مفوضة حقوق الأطفال في روسيا، آنا كوزنيتسوفا أنه تم اختيار هذا المركز الطبي لاستقبال الأطفال، بعد أن تمكن خبراؤه من تجنيد قواهم والإعداد لقبول الأطفال خلال أقل من يوم واحد.