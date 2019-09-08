إعصار "دوريان" يجتاح ساحل كندا

أوتاوا- أ ش أ:

اجتاح الإعصار دوريان ساحل كندا المطل على المحيط الأطلسي، حيث أسقط أشجارا وقطع الكهرباء وأطاح برافعة بناء ضخمة في وسط مدينة هاليفاكس عاصمة إقليم نوفاسكوشيا.

وقال وزير السلامة العامة رالف جوديل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وفقا لقناة (العربية) الإخبارية، اليوم الأحد - "إن الحكومة سترسل الجيش للمساعدة في جهود الإغاثة بعد اجتياح العاصفة المنطقة .. وحثت السلطات أي شخص يعيش قرب شاطيء البحر مغادرة المكان كإجراء وقائي".

ومن جانبها، قالت هيئة كهرباء نوفاسكوشيا "إن أكثر من 300 ألف شخص انقطعت عنهم الكهرباء بالفعل في الإقليم".

وقال مركز الأعاصير بكندا "إنه من المتوقع أن تجتاح رياح قوية تبلغ سرعتها 150 كيلومترا في الساعة المنطقة الواقعة حول هاليفاكس".

وكان دوريان قد اجتاح جزر البهاما الأسبوع الماضي برياح من الفئة الخامسة تجاوزت سرعة بعضها 320 كيلومترا في الساعة، وتسبب في دمار وسقوط 43 قتيلا ومن المتوقع ارتفاع هذا العدد خلال الأيام المقبلة.