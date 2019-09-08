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    برنامج الأغذية العالمي يحذر من تدهور الأوضاع في الباهاما بعد إعصار دوريان

    09:00 ص الأحد 08 سبتمبر 2019
    برنامج الأغذية العالمي يحذر من تدهور الأوضاع في الباهاما بعد إعصار دوريان

    تدهور الأوضاع في الباهاما بعد إعصار دوريان

    روما- أ ش أ:

    حذر برنامج الأغذية العالمي اليوم الأحد من ازدياد تدهور الظروف المعيشية للمناطق الأكثر تضررا من إعصار "دوريان" بجزر البهاما .

    وقال البرنامج العالمي - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية - إن نحو 90 % من المنازل والأبنية والبنية التحتية في مارش هاربر، التي ضربها الإعصار على مدار يومين كاملين تقريبا قد تضررت".

    يأتي التحذير بعدما هرعت منظمات الإغاثة لتقديم المساعدة وعقب إعلان المسؤولين أن عدد القتلى البالغ 43 شخصا سيزيد على الأرجح بعد اتضاح عدد المفقودين بين السكان البالغ عددهم 400 ألف نسمة.

    وكانت تقديرات البرنامج أشارت - في وقت سابق - إلى أن نحو 70 ألف شخص يحتاجون للغذاء والمأوى، وقدرت محطات تلفزيونية خاصة حجم الممتلكات المدمرة أو المتضررة المؤمن عليها بنحو ثلاثة مليارات دولار.

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    برنامج الأغذية العالمي تدهور الظروف المعيشية الباهاما إعصار دوريان

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