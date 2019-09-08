إعصار "لينجلينج" يتسبب في مصرع وإصابة 23 شخصا في كوريا الجنوبية

سول- أ ش أ:

تسبب الإعصار القوي "لينجلينج" الذي ضرب كوريا الجنوبية مؤخرا في مصرع ثلاثة أشخاص حتى الآن وإصابة 20 أخرين على الاقل بالإضافة إلى تدمير العديد من المباني وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من المنازل.

ونقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية عن وزارة الداخلية والسلامة العامة قولها "إن السلطات بصدد مراجعة الأضرار الناجمة عن الإعصار "لينجلينج" وتقييم حجم الخسائر التي تسبب بها والبدء في عمليات إزالة المخلفات والتطهير.

وكان الإعصار قد اجتاح الساحل الغربي لكوريا الجنوبية أمس (السبت) وتسبب في تعطيل مئات الرحلات الجوية بعد هطول أمطار غزيرة ورياح قوية في جميع أنحاء البلاد.

وتم إلغاء أو إعادة جدولة العشرات من الرحلات الجوية بسبب الإعصار كما تم إغلاق عدة طرق بسبب سقوط الأشجار وسوء الأحوال الجوية.