مركز المصالحة الروسي يوزع طني مساعدات إنسانية في درعا السورية

موسكو- أ ش أ:

أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا اليوم /الأحد/ أن القوات الروسية وزعت قرابة طنين من المساعدات الإنسانية في محافظة درعا السورية.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء أليكسي باكين - في بيان صحفي أوردته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "تم بحث قضية، أي المناطق بحاجة إلى مساعدات أكثر من غيرها، وتم اختيار مناطق من محافظة درعا على بعد 85 كلم من العاصمة السورية دمشق​​​".

وأشار باكين إلى أن المساعدات هي عبارة عن مجموعة من المواد الغذائية، ومستلزمات دراسية، وأدوات رياضية بسيطة.

يذكر أن الجيش الروسي يقوم بتقديم المساعدات الإنسانية والرعاية الصحية إلى سكان العديد من المناطق السورية المتضررين من النزاع المستمر منذ 2011.