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    إعفاء وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من منصبه

    12:06 ص الأحد 08 سبتمبر 2019
    إعفاء وزير الطاقة السعودي خالد الفالح من منصبه

    وزير الطاقة السعودي خالد الفالح

    القاهرة – مصراوي:

    أصدر الديوان الملكي السعودي أمرًا بإعفاء وزير الطاقة خالد عبد العزيز الفالح من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرًا للطاقة، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية "واس".

    فيما صدرت أوامر ملكية بإعفاء المهندس عبدالعزيز بن عبدالله بن علي العبدالكريم نائب وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية لشؤون الصناعة من منصبه، وتعيين المهندس أسامة بن عبدالعزيز الزامل نائبًا لوزير الصناعة والثروة المعدنية بالمرتبة الممتازة.

    فيما جرى تعيين الأمير سلطان بن أحمد بن عبدالعزيز آل سعود سفيراً للملكة لدى البحرين.

    خالد الفالح وزير الطاقة السعودي
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