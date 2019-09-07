بارزاني: لن أدخر جهدًا في السعي لحل سلمي للقضية الكردية في تركيا

أربيل (العراق) - (د ب أ):

أكد الزعيم الكردي العراقي مسعود بارزاني اليوم السبت أنه لن يدخر جهداً في السعي لحل سلمي للقضية الكردية في تركيا .

وذكر بيان صدر عن مكتب بارزاني أنه أكد اثناء استقباله اليوم الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي التركي، سزاي تمللي، وعدداً من برلمانيي الحزب الأعضاء في البرلمان التركي أنه لن يدخر جهداً في السعي لحل سلمي للقضية الكردية في تركيا والأجزاء الأخرى، وسيبذل ما في وسعه لتحقيق هذه الغاية، داعيا إلى عدم فقد الأمل في الحل السلمي مهما كانت المشاكل عميقة، وعدم السماح بأن تؤدي الخلافات السياسية إلى خلافات قومية بين الأكراد والأتراك في تركيا".

وأشار بارزاني إلى أن "لكل جزء من كردستان خصوصيته، وأن على الأطراف الكردية أن تراعي هذه الخصوصيات درءاً للتوترات، مؤكدا أن أي قضية ومنها القضية الكردية لا تحل عن طريق الحرب والعنف، ويجب في الأخير الركون إلى الحل السياسي والسلمي".

واشاد الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي بدور بارزاني في المعادلات السياسية الشرق أوسطية وبكفاحه وتطويره القضية العادلة للشعب الكردي، مطالبا إياه بالمساعدة في إيجاد حل سلمي وسياسي للقضية الكردية بحسب البيان نفسه.