التحالف: إسقاط "مسيرة" في المجال الجوي اليمني أطلقتها "الحوثي" من عمران

القاهرة – مصراوي:

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعتراض وإسقاط طائرة مسيّرة في المجال الجوي اليمني أطلقتها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران من محافظة عمران، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاي نيوز عربية".

وتعلن السعودية بشكل متكرر اعتراض صواريخ باليستية وإسقاط طائرات حوثية مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه المملكة.

ويساند التحالف العربي بقيادة السعودية الجيش اليمني في قتاله ضد الحوثيين لاستعادة سيطرة الحكومة الشرعية على صنعاء والمدن التي استولى علبها الحوثيون في عام 2014.