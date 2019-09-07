  • عاجل:"الرقابة النووية" تكشف نتيجة التشريح الأول لجثة العالم المصري بالمغرب

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    الزمالك وبيراميدز قصف لبنان الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

    رئيس أوكرانيا: صفقة تبادل السجناء مع روسيا خطوة على صعيد "الحوار الحقيقي"

    08:32 م السبت 07 سبتمبر 2019
    رئيس أوكرانيا: صفقة تبادل السجناء مع روسيا خطوة على صعيد "الحوار الحقيقي"

    الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

    كييف - (أ ش أ):

    اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت صفقة "تبادل السجناء" مع روسيا خطوة أولى على صعيد "الحوار الحقيقي" بين البلدين وإنهاء النزاع في شرق البلاد.

    ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية - في نشرتها باللغة الانجليزية - عن زيلينسكي قوله "اتفقت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المرحلة الأولى من استئناف حوارنا وإنهاء الحرب".

    وأشار إلى أنها اتفقت مع بوتين - خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم - على استئناف الحوار خلال شهر.

    هذا المحتوى من

    فلاديمير زيلينسكي تبادل السجناء روسيا

    الخبر التالى:

    وزير الدفاع الأمريكي يدين انتهاك إيران الاتفاق الدولي بشأن برنامجها النووي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان