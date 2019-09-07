رئيس أوكرانيا: صفقة تبادل السجناء مع روسيا خطوة على صعيد "الحوار الحقيقي"
كييف - (أ ش أ):
اعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي اليوم السبت صفقة "تبادل السجناء" مع روسيا خطوة أولى على صعيد "الحوار الحقيقي" بين البلدين وإنهاء النزاع في شرق البلاد.
ونقلت وكالة أنباء (تاس) الروسية - في نشرتها باللغة الانجليزية - عن زيلينسكي قوله "اتفقت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على المرحلة الأولى من استئناف حوارنا وإنهاء الحرب".
وأشار إلى أنها اتفقت مع بوتين - خلال اتصال هاتفي جرى بينهما اليوم - على استئناف الحوار خلال شهر.
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