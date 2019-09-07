قوات أجنبية جديدة تنتشر في سوريا بمباركة أمريكا

واشنطن - (أ ش أ):

رحبت الولايات المتحدة بإعلان الدانمارك نشر قوات عسكرية شمال شرق سوريا لدعم القتال ضد عناصر تنظيم داعش الارهابى .

ونقلت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية عن المتحدث باسم البنتاجون جوناثان هوفمان قوله "إن واشنطن ترحب بنشر القوات الدانماركية بغرض المشاركة في الأعباء والمسئوليات المتعلقة بمهمة التصدي لعناصر المسلحة لداعش في سوريا التي تعتبر مهمة جليلة".

وقال هوفمان - في بيان أصدره بهذا الصدد - إن الشركاء الدانماركيين سوف يعملون بالتعاون مع القوات الامريكية التى مازالت باقية شمال شرق سوريا لدعم الأمن والاستقرار هناك.

وكان وزير الخارجية الدانماركي جيبه كوفود قد أعلن - أمس - إن الإسهام العسكري الجديد للقوات الدانماركية ضد داعش لن يقتصر على العمليات القتالية وحدها، لكنه سيشمل التحرك على عدة جبهات من أجل نشر الاستقرار والأمن، علاوة على خلق أوضاع إيجابية في المناطق المجاورة لأوروبا على المدى البعيد .