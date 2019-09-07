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    مسئول سوري: إحباط هجوم بطائرات مسيرة ضد أهداف عسكرية شمال غرب البلاد

    07:55 م السبت 07 سبتمبر 2019
    مسئول سوري: إحباط هجوم بطائرات مسيرة ضد أهداف عسكرية شمال غرب البلاد

    الدفاعات الجوية السورية - أرشيفية

    دمشق - (أ ش أ):

    أعلن مسئول عسكري سوري أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إحباط هجوم للعناصر المتمردة باستخدام 3 طائرات مسيرة ضد أهداف عسكرية بشمال غرب سوريا .

    ونقلت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية عن المسئول السوري - لم تسمه - القول "إن الدفاعات السورية تمكنت من تدمير طائرتين وإسقاط الثالثة، التي قام الجنود السوريون بتفكيكها".

    وقال: إن الطائرات الثلاث كانت مكدسة بالمتفجرات، وأنها استهدفت موقعا للجيش السورى في حماة، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أية قتلى أو جرحى.

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    الطائرات المسيرة الدفاع الجوي السوري تدمير الطائرات

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