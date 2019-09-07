مسئول سوري: إحباط هجوم بطائرات مسيرة ضد أهداف عسكرية شمال غرب البلاد

دمشق - (أ ش أ):

أعلن مسئول عسكري سوري أن الدفاعات الجوية السورية تمكنت من إحباط هجوم للعناصر المتمردة باستخدام 3 طائرات مسيرة ضد أهداف عسكرية بشمال غرب سوريا .

ونقلت شبكة (أيه.بي.سي.نيوز) الأمريكية عن المسئول السوري - لم تسمه - القول "إن الدفاعات السورية تمكنت من تدمير طائرتين وإسقاط الثالثة، التي قام الجنود السوريون بتفكيكها".

وقال: إن الطائرات الثلاث كانت مكدسة بالمتفجرات، وأنها استهدفت موقعا للجيش السورى في حماة، مشيرا إلى أن الهجوم لم يسفر عن سقوط أية قتلى أو جرحى.