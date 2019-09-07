ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي بشكل طفيف في أغسطس

بكين - (د ب أ):

ارتفع حجم ما تستحوذ عليه الصين من عملات أجنبية بشكل طفيف في أغسطس.

وقفزت الاحتياطيات إلى 107ر3 تريليون دولار، مقارنة بـ 104ر3 تريلون دولار في يوليو، حسبما أعلن بنك الشعب الصيني اليوم.

وجاءت هذه القراءة أعلى من المتوسط الذي توقعه خبراء اقتصاديون استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء أراؤهم بقيمة 1ر3 تريليون دولار .

كما ارتفعت احتياطيات الذهب للشهر التاسع، وكان العرض والطلب على النقد الأجنبي في الصين متوازنا خلال أغسطس.