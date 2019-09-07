المسماري: الحرب في طرابلس ضد من يقطعون الرؤوس وتركيا تدعم الإرهابيين

القاهرة – مصراوي:

قال اللواء، أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن القوات المسلحة تمكنت من صد هجوم كبير في محيط طرابلس.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي عقده اليوم السبت، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن الهجوم كان بدعم من طائرات تركية مسيّرة.

وأكد أن الحرب المعلنة على طرابلس ليست لأهداف سياسية ولا اقتصادية، فالجيش الليبي يسيطر على 85% من آبار النفط، والتي أصبحت تعمل بقدرة مليون و200 ألف في اليوم، وتوزع للدول الأوروبية.

وقال: "العملية في طرابلس ضد من يقطعون الرؤوس ويلعبون بها كرة القدم".

وأطلق الجيش الليبية، عملية "طوفان الكرامة"، لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات الإرهابية التي تسيطر على المدينة.