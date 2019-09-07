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    إيقاف 12 سودانيا في منطقة عازلة جنوبي تونس

    05:10 م السبت 07 سبتمبر 2019
    إيقاف 12 سودانيا في منطقة عازلة جنوبي تونس

    منطقة عازلة جنوبي تونس

    تونس- (د ب أ):

    أعلنت وزارة الدفاع التونسية اليوم السبت عن إيقاف 12 سودانيا في منطقة عازلة جنوبي البلاد، كانوا يحاولون دخول البلاد بطريقة غير شرعية.

    وأوضحت الوزارة أن الموقوفين تم ضبطهم في جهة بن قردان القريبة من الحدود الليبية وقد جرى تسليمهم من قبل الجيش إلى وحدات الحرس الوطني في منطقة الشوشة لاتخاذ الإجراءات القانونية في شأنهم.

    وعادة ما يتسلل مهاجرون من ليبيا إلى تونس في خطوة أولى قبل محاولة الإبحار عبر السواحل في قوارب نحو السواحل الإيطالية القريبة.

    وجري بشكل متواتر إيقاف سودانيين بأعداد أكبر منذ اندلاع الاحتجاجات ضد الحكم العسكري في السودان قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق لانتقال السلطة في هذا البلد.

    تونس الجيش التونسي وزارة الدفاع التونسية السودان

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