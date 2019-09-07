أذربيجان: أرمينيا تخرق الهدنة للمرة الـ20 على طول خط الجبهة

باكو - أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الأذرية، اليوم السبت، أن القوات الأرمينية خرقت وقف إطلاق النار 20 مرة على خط الجبهة من مختلف الاتجاهات باستخدام قاذفات الألغام والقذائف الصاروخية.

وقال المكتب الإعلامي بالوزارة - وفقا لما نقلته وكالة أنباء أذربيجان الحكومية (أذرتاج) - إن الوحدات الأرمينية من مواقعها على مرتفعات في محافظة "نيمبريان" الأرمينية استهدفت مواقع جيش أذربيجان في قرية "مزم" بمحافظة "قازاخ" بأذربيجان.

وبدأت الأزمة حول إقليم "قرة باغ" الجبلي بين البلدين في فبراير عام 1988 بعد أن قرر الإقليم، الذي يتمتع بالحكم الذاتي، الخروج من قوام جمهورية أذربيجان السوفيتية الاشتراكية، وإعلانه الاستقلال في عام 1991 كجمهورية قرة باغ الجبلية وأدى النزاع الناتج عن هذا الوضع إلى فقدان أذربيجان لسيطرتها على الإقليم.

جدير بالذكر أن المباحثات بخصوص التسوية السلمية للنزاع المسلح بين أرمينيا وأذربيجان بدأت عام 1992 ضمن مجموعة /مينسك/ لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، وما زالت أذربيجان مصرة على ضرورة تأمين وحدة أراضيها، بينما تقوم أرمينيا بحماية مصالح الجمهورية غير المعترف بها رسميا حيث إنها لا تعتبر طرفا في هذا النزاع.