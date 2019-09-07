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    البيت الأبيض: استئناف المفاوضات بين واشنطن وبكين

    04:47 م السبت 07 سبتمبر 2019
    البيت الأبيض: استئناف المفاوضات بين واشنطن وبكين

    لاري كادلو

    واشنطن - أ ش أ

    أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كادلو، استئناف المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة "وسط أجواء هادئة"، وذلك رغم فرض رسوم جمركية مشددة جديدة في الآونة الأخيرة.

    وأوضح كادلو - وفقا لقناة (سكاي نيوز) الإخبارية اليوم السبت - أنه من المقرر عقد اجتماع بين المفاوضين الصينيين والأمريكيين مطلع أكتوبر في واشنطن، معتبرا أنه "تطور إيجابي".

    وأضاف المسؤول الأمريكي "لا يمكنني التكهن بنتائج هذه المحادثات الجديدة أقول فقط إنه أمر جيد أن يأتوا وأن تكون الأجواء أكثر هدوءا"، متابعا "نشارك في المحادثات على جميع المستويات، من الزراعة والملكية الفكرية إلى نقل التكنولوجيا أو قرصنة الكمبيوتر أو الحواجز التجارية".

    وكانت واشنطن وبكين على وشك توقيع اتفاقية تجارية - أوائل مايو - عندما توقفت المحادثات، وتراجعت الصين عن جميع التزاماتها بحسب ما أعلنت الولايات المتحدة.

    وتصاعد التوتر بعد ذلك مع بدء تطبيق رسوم جمركية مشددة على دفعات، كانت آخرها في الأول من سبتمبر.

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    لاري كادلو المفاوضات التجارية الصين الولايات المتحدة رسوم جمركية

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