"الطريق إلى قرطاج".. تونس على موعد مع أول مناظرة رئاسية في تاريخها

القاهرة – (مصراوي):

للمرة الأولى في تاريخ البلاد، تترقب تونس، اليوم السبت، انطلاق أول مناظرة من سلسلة المناظرات التليفزيونية بين مرشحي الانتخابات الرئاسية المُقرر انطلاقها الأسبوع المُقبل، وسط دعوات للمرشحين بتوخي التوازن.

المناظرات التي اختير لها عنوان "الطريق إلى قرطاج - تونس تختار"، ستبث على 13 قناة تلفزيونية؛ وهي قناتان حكوميتان، و11 قناة خاصة و39 إذاعة.

وجرى توزيع المرشحين الستة والعشرين على 3 أمسيات، 9 السبت و9 الأحد و8 الاثنين، على أن تستمر الأمسية الواحدة ساعتين ونصف ساعة، بحسب "فرانس برس".

وسيكون بين المرشحين المشاركين في مناظرة السبت؛ مرشح حركة النهضة عبد الفتاح مورو، والرئيس السابق المنصف المرزوقي ورئيس الوزراء السابق المهدي جمعة، إضافة إلى عبير موسي التي تعارض الإخوان.

أما المرشح الرئاسي ورجل الأعمال نبيل القروي، سيظل كرسيه فارغًا، إذ أنه موجودًا في السجن بتهم تتعلق بغسيل أموال.

فيما ستجمع مناظرة الأحد، محمد لطفي المرايحي، حمادي الجبالي، محسن مرزوق، محمد الصغير نوري، محمد الهاشمي حامدي، حاتم بولبيار، إلياس الفخفاخ، عبد الكريم الزبيدي، منجي الرحوي.

أما مناظرة الاثنين؛ سيشارك فيها كل من؛ سلمى اللومي، أحمد الصافي سعيد، سيف الدين مخلوف، سعيد العايدي، سليم الرياحي، يوسف الشاهد، حمة الهمامي، قيس سعيد.

ودعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بفون، اليوم، المترشحين إلى توخي التوازن في التصريحات بعيدا عن "التشنج"، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية، السبت.

ونقلت إذاعة "موازييك أف أم" التونسية عن بفون قوله إن المخالفات التي سجلت على مدار الأيام الماضية منذ بدء الحملة الانتخابية للمرشحين "عادية".