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    السودان: إرجاء محاكمة البشير.. ودفاعه يشكك في "الاعتراف القضائي"

    03:57 م السبت 07 سبتمبر 2019
    السودان: إرجاء محاكمة البشير.. ودفاعه يشكك في "الاعتراف القضائي"

    محاكمة البشير

    الخرطوم - أ ش أ

    أرجأت محكمة سودانية، اليوم السبت، محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، إلى السبت المقبل، بعد جلسة شهدت بدء مرافعة الدفاع عن البشير، وسماع شاهدين من شهود النفي.

    وشهدت الجلسة الرابعة للمحاكمة، التي عقدت في "معهد العلوم القضائية والقانونية" في ضاحية "أركويت" شرق الخرطوم، تشديد الإجراءات الأمنية، وحضر البشير إلى مقرها وسط حراسة صارمة.

    ويواجه البشير تُهما تتعلق بحيازته النقد الأجنبي، والثراء غير المشروع، إضافة إلى تهم أخرى تتعلق بالفساد، بعد العثور في منزله على مبالغ ضخمة بالعملات الأجنبية، والجنيه السوداني.

    وطلب المحامي أحمد ابراهيم الطاهر رئيس لجنة الدفاع عن البشير، إعادة سؤال البشير بشأن موضوع "الاعتراف القضائي"، لأن للدفاع ملاحظات بخصوصه.

    وقال المحامي أحمد إبراهيم الطاهر رئيس لجنة الدفاع عن الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، في تصريحات للصحفيين بعد انتهاء الجلسة، إنه بدأ مرافعة الدفاع اليوم، بطلبين قُدما للمحكمة، الأول يتعلق بإعادة صياغة قرار الاتهام، "بعد ملاحظاتنا حوله، وطلبنا من المحكمة إعادة صياغته".

    وأضاف أن "الطلب الثاني يتعلق بالاعتراف القضائي للمتهم، حيث هناك ملاحظات عليه، وطالبنا المحكمة بأن تواجه المتهم بالرد على ما جاء في هذا الاعتراف".

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