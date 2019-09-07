جيش الاحتلال يقصف نقطة عسكرية لحماس جنوبي قطاع غزة

القاهرة – (مصراوي):

أطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، قذيفة مدفعية واحدة تجاه نقطة عسكرية لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، جنوبي قطاع غزة

وقال شهود عيان: إن القذيفة أصابت الموقع بشكل مباشر دون الاعلان عن وقوع إصابات، بحسب وكالة "معا" الفلسطينية.

وجاء القصف المدفعي، بعد وقت قصير من إعلان جيش الاحتلال أن طائرة صغيرة تسللت شرق الحدود وألقت جسما مشبوه دون إصابات.

وكانت طائرات الاحتلال، قصفت أربعة مواقع تابعة لحماس، الليل الماضي، في وقت أطلقت فيه حماس خمسة صواريخ صوب المستوطنات المحيطة بالقطاع.