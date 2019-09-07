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    أفغانستان: القوات الأمنية تستعيد منطقة سيطرت عليها "طالبان" منذ 5 سنوات

    11:22 ص السبت 07 سبتمبر 2019
    أفغانستان: القوات الأمنية تستعيد منطقة سيطرت عليها "طالبان" منذ 5 سنوات

    القوات الافغانية - ارشيفية

    كابول - أ ش أ

    قال مسئولون بوزارتي الدفاع والداخلية الأفغانية، اليوم السبت، إن قوات الأمن استعادت السيطرة على منطقة "وردوج" بولاية "بدخشان" الواقعة شمال شرقي البلاد، بعدما كانت خاضعة تحت سيطرة حركة "طالبان" ل5 سنوات.

    وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية فواد أمان - حسبما ذكرت شبكة "طلوع" الأفغانية - إن "طالبان" تكبدت خسائر فادحة، والعمليات الأمنية أسفرت عن مقتل 50 مسلحا منتميا للحركة المتطرفة على الأقل.

    وأشار المتحدث إلى أنه تم تدمير معاقل ومخابئ "طالبان"، لافتا إلى أن العمليات الأمنية نفذت منذ أربعة أيام واستهدفت أيضا مديرية "بهارك" ومنطقة "جورم" الواقعتين بالولاية.

    يذكر أن ولاية "بدخشان" تشترك في الحدود مع الصين وباكستان وطاجيكستان.

    هذا المحتوى من

    Asha
    القوات الافغانية أفغانستان ولاية بدخشان حركة طالبان

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