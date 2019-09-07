مقتل 3 عسكريين عراقيين بانفجار منزل مفخخ شمال غرب الموصل

الموصل- (د ب أ):

أفاد مصدر أمني بمحافظة نينوى العراقية اليوم السبت بمقتل ثلاثة عسكريين، بينهم ضابط، وإصابة عسكري رابع بانفجار منزل مفخخ شمال غرب الموصل 400 كم شمال بغداد.

وقال النقيب أحمد العبيدي من شرطة نينوى لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن"ضابطا برتبة نقيب وجنديين اثنين قتلوا، وأصيب جندي بجروح، اثر انفجار منزل مفخخ كانوا يحاولون تفكيكه في مجمع العدنانية التابع لناحية القحطانية ضمن قضاء سنجار، 120 كم شمال غرب الموصل".

وأضاف العبيدي أن "فريق معالجة من الجيش العراقي يعمل على تطهير هذه المناطق من مخلفات داعش تمهيدا لعودة النازحبن".

ومازالت مناطق عديدة من محافظة نينوى خاصة القريبة من الحدود السورية شمال غربي البلاد، تشهد نشاطا لخلايا تنظيم داعش التي تنفذ عمليات اختطاف وقتل وتفجيرات وتجبر عوائل على النزوح من مناطقها على الرغم من القضاء على تنظيم داعش عسكريا في معظم مناطق البلاد.