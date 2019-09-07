نائبة رئيس البرلمان الألماني تتهم أردوغان بـ"الاستغلال المخزي" للقضاء

برلين/إسطنبول- (د ب أ):

اتهمت نائبة رئيس البرلمان الألماني، كلاوديا روت، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بـ"الاستغلال المخزي" للقضاء بسبب الحكم بالسجن لسنوات طويلة على سياسية معارضة.

وغردت روت، المنتمية لحزب الخضر، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مساء أمس الجمعة: "الحكم ليس سوى عمل انتقامي من المعارضة في إسطنبول، التي فازت في الانتخابات الأخيرة رغم تعرضها لأشد حملات القمع والإعاقة".

وكانت محكمة في إسطنبول أدانت جنان كفتانجي أوغلو، القيادية بحزب الشعب الجمهوري المعارض، بتهم شملت الترويج للإرهاب وإهانة الرئيس، وحكمت عليها أمس الجمعة بالسجن لمدة نحو 10 سنوات.

وقال متحدث باسم الحزب، وكذلك وسائل إعلام أنه لن يتم إلقاء القبض على كفتانجي أوغلو على الفور، حيث تعتزم الطعن على الحكم.

وطالبت روت الحكومة الألمانية بعدم الوقوف كالمتفرج بعد الآن على "الضرب بحقوق الكثير من الديمقراطيات والديمقراطيين في تركيا عرض الحائط يوميا".