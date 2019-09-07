مسؤول إيراني يكشف عن اعتزام بلاده القيام بخطوة هامة فى تخصيب اليورانيوم الشهر القادم

طهران - (د ب ا):

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي اليوم السبت: "اتخذنا أربعة إجراءات في إطار الخطوة الثالثة لتقليص الالتزام بالاتفاق النووي"، معلنا "أن إيران زادت من عدد أجهزة الطرد المركزي، وقامت بضخ الغاز في الجيل السادس من أجهزة الطرد المركزي".

وأضاف كمالوندي، في مؤتمر صحفي اليوم، نقلته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا): " في حال القيام بأربعة إجراءات أخرى فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم، فلن تبقى أمام إيران أية قيود على صعيد تخصيب اليورانيوم". وقال أيضا: "أمامنا خطوة هامة في تخصيب اليورانيوم وأجيال أجهزة الطرد المركزي سنقوم بها في الشهر القادم".

وأشار كمالوندي إلى إجراء تغييرات في مستوى أجهزة الطرد المركزي وتابع ": بما أننا لا ننتهك قوانين وكالة الطاقة الذرية، فلن ننسحب من البروتوكول المكمل لمعاهدة الحد من الانتشار النووي".

ونوه إلى أن"إيران اضطرت إلى القيام بالخطوات الثلاث لانتهاك الطرف الآخر للاتفاق النووي"، واستطرد قائلا:"سنصل تدريجيا إلى نهاية القيود التي فرضها الاتفاق النووي على البرنامج النووي الإيراني. إذا قمنا بإحياء منشأة فوردو واراك فلن تبقى أية قيود فنية أمام البرنامج النووي الايراني".

وأكد كمالوندي أن مواقف إيران وخطواتها فنية، وليست سياسية، وتابع قائلا : "لسنا بحاجة في الوقت الراهن لتخصيب اليورانيوم بدرجة 20% ، وكما أن بعض الخطوات بحاجة لوقت للقيام بها وتنفيذها فإن التراجع عنها بحاجة إلى وقت أيضا، إذا كان الطرف الآخر يريد القيام بأية خطوة فعليه القيام بها الآن لأن الأمور تتعقد شيئا فشيئا".

وأوضح: "قراراتنا تمنح الطرف الآخر فرصة لتنفيذ الاتفاق النووي... مخزون اليورانيوم المخصب يتزايد تدريجيا، ولن يكون من السهل التخلص منه بسرعة، عدد أجهزة الطرد المركزي النشطة لم يتغير".

وأشار إلى أن مشروع المحركات النووية يمضي قدما موضحا: "أبلغنا الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن خطواتنا في مشروع المحركات النووية وسنبلغهم عن أية خطوة جديدة نقدم عليها".

وقال إن بلاده سوف تقوم بضخ الغاز في أجهزة IR6، في الخطوة الثالثة من "خفض الالتزام"، بحسب "إرنا".

وفي معرض حديثه عن تنفيذ الخطوة الثالثة لـ"خفض الالتزامات"، إشار كمالوندي إلى أنه "وفقا لما أعلنه رئيس الجمهورية، فإن الخطوة الثالثة تمنح البرنامج النووي الايراني سرعة أكبر، وفي هذا الاطار، ينبغي أن يصل تخصيب اليورانيوم إلى درجة تلبي معها حاجة محطات الطاقة والبلاد".

وأوضح: "بما أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي، كما أن الطرف الآخر لم يلتزم بتعهداته، فقد قررت إيران خفض التزاماتها لتحقيق التوازن في تنفيذ الاتفاق النووي".

وأشار إلى أن إيران ليست بحاجة في الوقت الراهن لتدوير الوقود المستخدم، قائلا:" لا ننوي التخلي في الوقت الراهن عن قضية شفافية المشروع النووي ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عليه".

وقال:"إننا ننتج حاليا 270 ألف وحدة طرد مركزي ونسعى إلى الوصول إلى مليون وحدة"، مشيرا إلى أنه:" لازالت أمامنا 3 قيود أخرى وردت في الاتفاق النووي لا ننوي التخلي عن أحداها في الوقت الراهن وهي الشفافية".