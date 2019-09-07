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    طائرات إسرائيلية تقصف عدة مواقع في قطاع غزة فجرًا

    09:49 ص السبت 07 سبتمبر 2019
    طائرات إسرائيلية تقصف عدة مواقع في قطاع غزة فجرًا

    قصف غزة - ارشيفية

    غزة- (د ب أ):

    قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، عددا من المواقع في قطاع غزة وتحديدا شرق بلدة بيت حانون، وشرق مدينة غزة، وشمال بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، دون أن يبلغ عن إصابات.

    وكان فلسطينيان لقيا حتفهما أمس الجمعة وأصيب 81 آخرون في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في شرق قطاع غزة في إطار المسيرات السلمية الأسبوعية، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية ( وفا) .

    وتتواصل مسيرات العودة منذ مارس 2018 وقتل فيها أكثر من 300 فلسطيني في مواجهات أسبوعية مع الجيش الإسرائيلي.

    وتؤكد هيئة مسيرات العودة في بيانها الأسبوعي دائما، على استمرار المسيرات "لتبقى شوكة في حلق الاحتلال الإسرائيلي ورافعة للوحدة وأداة للتعبير الجماهيري الواسع".

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