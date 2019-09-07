مسؤول نووي إيراني بارز: ينبغي أن يلبي تخصيب اليورانيوم حاجة محطات الطاقة والبلاد

طهران- (د ب ا):

قال المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي اليوم السبت إن بلاده سوف تقوم بضخ الغاز في أجهزة IR6، في الخطوة الثالثة من "خفض الالتزام".

وأوضح كمالوندي في مؤتمر صحفي عقده اليوم، ونقلته وكالة إرنا حول تنفيذ الخطوة الثالثة لـ"خفض الالتزامات" في إطار الاتفاق النووي"أنه وفقا لما أعلنه رئيس الجمهورية فان الخطوة الثالثة تمنح البرنامج النووي الايراني سرعة أكبر، وفي هذا الاطار ينبغي أن يصل تخصيب اليورانيوم إلى درجة تلبي معها حاجة محطات الطاقة والبلاد".

وأوضح" بما أن الولايات المتحدة انسحبت من الاتفاق النووي، كما أن الطرف الآخر لم يلتزم بتعهداته، فقد قررت إيران خفض التزاماتها لتحقيق التوازن في تنفيذ الاتفاق النووي".

وأشار إلى أن إيران ليست بحاجة في الوقت الراهن لتدوير الوقود المستخدم، قائلا:" لا ننوي التخلي في الوقت الراهن عن قضية شفافية المشروع النووي ورقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية عليه".

وقال:"إننا ننتج حاليا 270 ألف وحدة طرد مركزي ونسعى إلى الوصول إلى مليون وحدة" مشيرا إلى أنه:" لازالت أمامنا 3 قيود أخرى وردت في الاتفاق النووي لا ننوي التخلي عن أحداها في الوقت الراهن وهي الشفافية".