تقرير: إبرام صفقات بقيمة 26 مليار دولار في معرض الصين-الدول العربية

بكين- (د ب أ):

أفاد تقرير بأنه جرى حتى الآن إبرام 287 اتفاقا بقيمة ما يقرب من42ر185 مليار يوان صيني (26 مليار دولار أمريكي) في معرض الصين-الدول العربية الرابع المقام حاليا في منطقة "نينجشيا" بشمال غرب الصين.

وأفادت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم السبت أن المشروعات التي جرى التوقيع عليها تشمل العديد من المجالات، من بينها الزراعة الحديثة والتكنولوجيا الفائقة وتصنيع المعدات والبنية التحتية والسياحة والتعاون في القدرات وإنشاء مناطق صناعية والرعاية الصحية عبر "انترنت بلس".

وذكر منظمو المعرض أنه من المتوقع أن تضيف المشروعات الجديدة مزيدا من الزخم لتعزيز التعاون في إطار "مبادرة الحزام والطريق"، كما ستوفر فرصا تنموية جديدة للدول المشاركة في المبادرة.

وانطلق معرض الصين-الدول العربية هذا العام في "يينتشوان"، حاضرة منطقة "نينجشيا" يوم الخميس الماضي، ويستمر حتى غد الأحد، بمشاركة ممثلي العديد من المنظمات الإقليمية والغرف التجارية والمؤسسات والشركات من 89 دولة.

وقد صار الحدث الذي انطلق في عام 2013 ويقام كل عامين، منصة مهمة للصين والدول العربية لمواصلة التعاون في إطار "مبادرة الحزام والطريق"، بحسب التقرير.