رؤساء برلمانات مجموعة السبع الكبار يؤكدون على التعاون البيئي

بريست (فرنسا) - (د ب أ):

أكد رؤساء برلمانات مجموعة السبع الكبار في بيان مشترك لأول مرة على ضرورة حماية المحيطات والتنوع الحيوي.

ونشر رئيس الجمعية الوطنية الفرنسية ريتشارد فيران اليوم الجمعة على موقع تويتر نص البيان باسم المجموعة الذي يحث بالاجماع على الحفاظ على المحيطات ومصادرها وتنوع الأحياء بصفته هدفا رئيسيا على مستوى العالم.

وجاء في البيان أن برلمانات الدول السبع الصناعية الكبرى يجب أن يتعاونوا معا تعاونا وثيقا فيما يتعلق بقضايا البيئة والمناخ.

شارك في المؤتمر رئيس البرلمان الألماني "بوندستاج" فولفجانج شويبله ورئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، التي أعلنت أنها لا تتفق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في قضايا المناخ، وفقا لتقرير نشرته وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب).

وأضافت بيلوسي أن الأغلبية الساحقة من الشباب الأمريكي يفهم أن أزمة المناخ تعد تحديا للمستقبل.