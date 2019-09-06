المكسيك: تدفق المهاجرين إلى أمريكا انخفض بشكل كبير

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد اليوم الجمعة، إن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى حدود المكسيك مع الولايات المتحدة انخفض بأكثر من النصف، بعد أن توصل البلدان إلى اتفاق لوقف تدفقات الهجرة في يونيو الماضي.

وأدت الاتفاقية إلى قيام المكسيك بنشر نحو 25 ألف جندي على حدودها مع الولايات المتحدة وجواتيمالا.

وأضاف إبرارد إن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الحدود انخفض بعد ذلك إلى نحو 63 ألف في أغسطس من 144 ألف في مايو.

وقال الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور إن المكسيك حققت "نتائج جيدة".

وتم الإعلان عن هذه الأرقام في مؤتمر صحفي قبل أربعة أيام من اجتماع ممثلي المكسيك والولايات المتحدة في واشنطن لتقييم الاتفاق الذي تم التوصل إليه بموجب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض رسوم عقابية.

ومنحت المكسيك 90 يومًا لإظهار التقدم في الحد من تدفقات المهاجرين من أمريكا الوسطى عبر أراضيها، وانتهت مهلة الـ 90 يوما هذه أمس الخميس.

وقال إبرارد إنه مع النتائج المشجعة التي تم التوصل إليها ، لن توقع المكسيك على اتفاقية "دولة ثالثة آمنة" التي دعت إليها واشنطن.

ومثل هذه الاتفاقية من شأنها أن تجبر مئات الآلاف من المهاجرين على طلب اللجوء في المكسيك.