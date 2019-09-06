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    إعصار دوريان يضرب جزر الباهاما بأقوى سرعة رياح منذ عام 1935

    09:23 م الجمعة 06 سبتمبر 2019
    إعصار دوريان يضرب جزر الباهاما بأقوى سرعة رياح منذ عام 1935

    إعصار دوريان يضرب جزر الباهاما

    واشنطن - (د ب أ):

    قالت الإدارة الوطنية الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي اليوم الجمعة إن إعصار دوريان، هو الإعصار الأقوى في منطقة الأطلسي منذ عام 1935 عندما ضرب جزر الباهاما بقوة من الدرجة الخامسة المدمرة.

    وقالت الإدارة إن "سرعة رياح دوريان عند بلوغه اليابسة والتي بلغت 185 ميلا في الساعة (298 كيلومترا في الساعة) تعادل قوة إعصار ليبور داي لعام 1935 باعتباره الإعصار الأقوى في منطقة الأطلسي عند بلوغ اليابسة في التاريخ".

    ومن بين كل الأعاصير في حوض الأطسي، بغض النظر عما إذا كانت بلغت اليابسة، كان إعصار دوريان هو خامس أقوى إعصار في التاريخ.

    إعصار دوريان جزر الباهاما منطقة الأطلسي

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