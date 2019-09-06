سيناتور أمريكي يدعو لتحسين العلاقات مع روسيا والاندماج في مصالح مشتركة

موسكو - (أ ش أ):

دعا السيناتور الأمريكي مايك لي، الذي يزور روسيا حالياً، كلاً من واشنطن وموسكو إلى تحسين العلاقات بينهما عن طريق ربطهما بمصالح مشتركة.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية أن السيناتور الجمهوري الأمريكي "مايك لي" التقى اليوم /الجمعة/ في موسكو برئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الاتحاد الروسي، قسطنطين كوساتشيوف، مضيفة أنه حث خلال اللقاء البلدين على الحفاظ على الحوار بينهما بغض النظر عمن سيصبح الرئيس القادم للولايات المتحدة في انتخابات العام القادم 2020.

وأوضحت الشبكة أن لي، السيناتور عن ولاية يوتا الأمريكية، أكد للصحفيين في موسكو أن البلدين يكونان "في أفضل حالاتهما عندما يندمجان كلياً مع بعضهما البعض" بشأن مصالحهما المشتركة.

وحول انتخابات 2020 بالولايات المتحدة، توقع لي إعادة انتخاب الرئيس الحالي دونالد ترامب.