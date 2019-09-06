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    زيمبابوي تعلن فترة حداد مفتوحة على وفاة موجابي

    08:44 م الجمعة 06 سبتمبر 2019
    زيمبابوي تعلن فترة حداد مفتوحة على وفاة موجابي

    إيمرسون منانجاجوا

    هراري - (د ب ا):

    أعلن إيمرسون منانجاجوا ، رئيس زيمبابوي، اليوم الجمعة ، حالة الحداد العام فى البلاد إلى أن يتم دفن جثمان الرئيس السابق الراحل روبرت موجابي.

    وقال منانجاجوا:" بالإنابة عن الأمة وعن أسرتي، أقدم أحر التحازي القلبية لأسرة موجابي".

    وقال منانجاجوا إن فترة الحداد سوف تتواصل إلى أن يتم موارة جثمان موجابي الثرى، ولكنه لم يكشف عن موعد عودة الجثمان من سنغافورة.

    وأشاد منانجاجوا ، في مؤتمر صحفي عقده اليوم في هراري، بسلفه ووصفه بـ" المعلم".

    وقال:"إن التاريخ سوف يذكره لجسارته" مشيرا إلى أنه ضحى كثيرا من أجل زيمبابوى، وأنه سيظل بطلا قوميا.

    إيمرسون منانجاجوا حالة حداد روبرت موجابي وفاة موجابي

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