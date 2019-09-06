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    الاتحاد الإفريقي يلغي تعليق عضوية السودان بعد تسليم السلطة لمدنيين

    07:50 م الجمعة 06 سبتمبر 2019
    الاتحاد الإفريقي يلغي تعليق عضوية السودان بعد تسليم السلطة لمدنيين

    الاتحاد الأفريقي

    القاهرة – مصراوي:

    أعلن مجلس السلم والأمن الإفريقي، التابع للاتحاد الإفريقي، إلغاء تعليق عضوية السودان من المشاركة في أنشطة الاتحاد.

    وأوضح المجلس في اجتماعه اليوم الجمعة، أنه بعد تسليم السلطة لحكومة مدنية، تم رفع تعليق عضوية السودان، مؤكدين التزامهم لإعادة الإعمار.

    جاء ذلك وفق ما أورده مجلس السلم والأمن الإفريقي (تابع للاتحاد الإفريقي)، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، اطلعت عليها الأناضول.

    جاء ذلك وفق ما أورده مجلس السلم والأمن الإفريقي (تابع للاتحاد الإفريقي)، في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر".

    وقرر الاتحاد الإفريقي، منذ فترة تعليق عضوية السودان في جميع أنشطته لحين لتسليم السلطة للمدنيين.

    و"مجلس السلم والأمن" الإفريقي مكلف بحفظ السلام والاستقرار، وجرى إنشاؤه كهيئة تعمل على تسوية النزاعات في يوليو 2002، ودخل حيز التنفيذ في ديسمبر2003.

    السودان الاتحاد الأفريقي
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