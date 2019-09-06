المتظاهرون بالجزائر يطالبون بإبعاد قيادة الأركان عن السياسة

الجزائر - (د ب أ):

توافد صبيحة اليوم الجمعة الجزائريون للسّاحات الرّئيسية بالعاصمة لمواصلة حراكهم الذي بدء منذ الـ22 فبراير الماضي، مطالبين برحيل رئيس الدولة المؤقت، عبد القادر بن صالح ورئيس الحكومة نور الدين بدوي، معتبرين ذلك أبرز شروطهم للتقدم خطوة نحو حل الأزمة بالبلاد.

وردّد المتظاهرون عددا من الشّعارات الرّافضة لرئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، معتبرين خطاباته بمثابة "تعد على الدولة المدنية"، مطالبين بحكومة مدنية وليس عسكرية وبالكف عن خطاب الثّكنات العسكرية.

ويطالب المتظاهرون بتطهير الجزائر من كافة رموز فترة حكم الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة،وبتقديم الفاسدين منهم للمحاكمة.