حياة رئيس زيمبابوي الراحل روبرت موجابي في صور

كتبت- هدى الشيمي:

أعلنت زيمبابوي، اليوم الجمعة، وفاة رئيسها السابق روبرت موجابي عن عمر يناهز 95 عامًا، بعد خضوعه للعلاج في سنغافورة منذ أبريل الماضي.

يعد موجابي الزعيم الوحيد الذي عرفته زيمبابوي منذ الاستقلال، وبقى في الحكم ثلاثة عقود حتى اُطيح به إثر انقلاب عسكري في عام 2017.

وفيما يلي استعرضت شبكة سي إن إن الأمريكية أبرز اللحظات في حياة موجابي في عدة صور..

موجابي يحيي وسائل الإعلام في جنيف، سويسرا، بعد مؤتمر عُقد لمناقشة الحرب الأهلية في روديسيا، وهو الاسم الذي حملته زيمبابوي قبل الاستقلال، بعد سجنه لمدة 10 سنوات.

موجابي يداً بيد مع الزعيم الليبي السابق مُعمّر القذافي في أغسطس 1982.

يتحدث مع زوجته الأولى ساري خلال احتفال اقيم في عام 1980، استمرت علاقة الاثنين حتى وفاة سالي عام 1992، وكان لديهما ابن واحد توفي في عامه الرابع.

مع رئيسة الوزراء الهندية السابقة أنديرا غاندي في نيودلهي عام 1983.

مع الملكة إليزابيث الثانية في أكتوبر 1991.

مع الرئيس الأمريكي بيل كلينتون في البيت الأبيض بالعاصمة واشنطن عام 1995.

أثناء إجراء محادثات مع رئيس الوزراء البريطاني توني بلير في أكتوبر 1997.

مع الرئيس الكوبي راحل فيدل كاسترو في العاصمة هافانا في سبتمبر 2005.

أثناء احتفاله ببلوغه عامه الـ87 في احتفال اٌقيم في العاصمة هراري، رفقة زوجته جريس وابنه الصغير.

جريس وروبرت موجابي في الفاتيكان في مايو 2011.

موجابي رفقة زوجته جريس خلال الاحتفال بتنصيبه رئيسًا للبلاد في مارس 2013.

موجابي مع الرئيس الصيني تشي جينبينغ أثناء الاحتفال بتوقيع اتفاقيات في العاصمة بكين في عام 2014.

أثناء حديثه في المؤتمر السنوي لحزبه الحاكم في ديسمبر 2016. وكان الحزب قد صدّق على ترشيحه في الانتخابات عام 2018.

موجابي يقبل زوجته جريس في يوم الاستقلال في أبريل 2017. وفي مطلع نوفمبر من العام نفسه قام الرئيس الراحل بإقاله نائبه وصديقه إيمرسون منانجاجوا، وأفادت تقرير وقتذاك بإنه فعل ذلك لأنه يُهيء زوجته لكي تحل محله.

الظهور الأول لموجابي بعد استيلاء الجيش على الحكم، وفرض الإقامة الجبرية عليه هو وعائلته. كان وسط الحضور في حفل تخرج طلاب جامعيين في جامعة زيمبابوي المفتوحة.

موجابي يلتقي بالقيادات العسكرية في الجيش في 19 نوفمبر الماضي، والذين أجروا محادثات معه بشأن استقالته ورحيله عن الرئاسة.

موجابي يُدلي بصوته في الانتخابات عام 2018 إلى جانب ابنته بونا موجابي في هراري.