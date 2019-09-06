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    رئيس الوزراء الكويتي يهنئ نظيره السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة

    02:18 م الجمعة 06 سبتمبر 2019
    رئيس الوزراء الكويتي يهنئ نظيره السوداني بتشكيل الحكومة الجديدة

    الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

    الكويت - أ ش أ

    بعث رئيس مجلس الوزراء وزير الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح، برقية تهنئة إلى رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، بمناسبة تشكيل الحكومة السودانية الجديدة، متمنيا له النجاح والتوفيق في تحقيق ما يتطلع إليه الشعب السوداني من الأمن والرخاء والاستقرار.

    وأشاد الشيخ جابر الصباح - خلال البرقية التي بعث بها اليوم الجمعة- بالعلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين الكويت والسودان.

    وأكد رئيس مجلس الوزراء الكويتي، حرص الكويت على تعزيز العلاقات الثنائية ومجالات التعاون مع السودان، معربا عن تطلعه للدفع بها قدما لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.

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