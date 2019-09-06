إدلب على طاولة "الجربا وبوجدانوف".. ودعوة لحضور "مؤتمر القاهرة"

كتبت – إيمان محمود:

التقى نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوجدانوف، أمس الخميس، رئيس تيار الغد السوري المعارض أحمد الجربا، وذلك في مقر وزارة الخارجية الروسية بموسكو.

وعلى مدى ساعتين متواصلتين، بحث الجانبان سُبل تحريك العملية السياسية في سوريا وفق القرار ٢٢٥٤، وعوائق تشكيل اللجنة الدستورية وسبل إطلاقها المتاحة، بحسب بيان وصل "مصراوي" نسخة منه.

وناقش بوجدانوف والجربا، موضوع إقامة المنطقة الآمنة على الحدود التركية السورية، والوضع في شرق الفرات.

وأشار الجربا إلى الوضع الإنساني الصعب الذي يعيشه المدنيين في مدينة إدلب –شمالي سوريا- بسبب الاحداث الأخيرة التي جرت هناك.

وشدد بوجدانوف على ضرورة الاستمرار بالعملية السياسية للوصول إلى حل نهائي في البلاد، وضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية.

وفي نهاية اللقاء دعا رئيس تيار الغد المبعوث الخاص للرئيس الروسي بوجدانوف، لحضور مؤتمر التيار المزمع عقده في القاهرة خلال الشهر القادم.