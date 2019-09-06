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    الرئيس الأفغاني يزور واشنطن غدا للقاء ترامب

    11:25 ص الجمعة 06 سبتمبر 2019
    الرئيس الأفغاني يزور واشنطن غدا للقاء ترامب

    الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني (أرشيفية)

    كابول - أ ش أ

    أكدت مصادر أفغانية، اليوم الجمعة، أن الرئيس الأفغاني أشرف عبدالغني، سيتوجه إلى واشنطن غدا لعقد مباحثات مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب.

    ونقلت قناة "تولو نيوز" الأفغانية التلفزيونية عن المصادر، قولها إن وفدا يتكون من 13 عضوا سوف يرافق الرئيس الأفغاني خلال زيارته.

    وتأتي زيارة عبد الغني إلى واشنطن بعدما أعربت كابول عن إحباطها حيال صفقة سلام اتفقت عليها واشنطن وطالبان من حيث المبدأ، وفي وقت يواصل فيه الأمريكيون الضغط من أجل إجراء مفاوضات داخل أفغانستان قبل الانتخابات الرئاسية المنتظرة في 28 سبتمبر.

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