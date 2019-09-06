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    رئيس زيمبابوي يصف موجابي بـ "أيقونة التحرير"

    11:19 ص الجمعة 06 سبتمبر 2019
    رئيس زيمبابوي يصف موجابي بـ "أيقونة التحرير"

    رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا

    هراري - أ ش أ

    وصف رئيس زيمبابوي إيمرسون منانجاجوا، اليوم الجمعة، الرئيس السابق روبرت موجابي، الذي توفي عن عمر ناهز 95 عاما، بـ "أيقونة التحرير" الذي كرس حياته لتحرير وتمكين شعبه.

    وأضاف منانجاجوا- في تغريدة عبر موقع التدوينات المصغرة (تويتر)، أوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية - أن "إسهامه لتاريخ البلاد والقارة لن ينسى أبدا".

    يشار إلى أن موجابي حكم زيمبابوي منذ عام 1980، وتم إزاحته عن السلطة في عام 2017.

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    إيمرسون منانجاجوا زيمبابوي هراري روبرت موجابي

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