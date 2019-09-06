الجيش الباكستاني : سنواصل القتال من أجل الكشميريين

روالبندي- (د ب ا):

قال قائد الأركان العامة للجيش الباكستاني قمر جاويد باجوا اليوم الجمعة إن بلاده لن تترك إخوانها الكشميريين وقضيتهم وحدهم وستواصل القتال من أجلهم.

جاء ذلك في كلمة لباجوا حفل في المقر العام لقيادة الجيش في روالبندي بمناسبة يوم الدفاع،بحسب قناة"جيو نيوز"الباكستانية في موقعها الإلكتروني.

وأضاف: "كشمير هي الوريد الباكستاني ولن نتخلى أبداً عن إخواننا الكشميريين"،داعيا المجتمع الدولي إلى القيام بدوره.

وأعرب الجنرال باجوا عن قلقه الشديد بشأن كشمير الهندية "المحتلة" ، وقال إن السكان الكشميريين هم ضحايا الاضطهاد والاستبداد للحكومة الهندية.

وطالب قائد الجيش بحل النزاع العالق بشأن كشمير وفقًا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وتطلعات الشعب الكشميري.

يشار إلى أن الهند قامت مطلع الشهر الماضي بالغاء الحكم الذاتي لشطر كشمير الخاضع لسيطرتها ، فيما يخضع الشطر الآخر لسيطرة باكستان ويفصل بينهما خط المراقبة.

واقليم كشمير محل نزاع بين الدولتين اللتين خاضتا حربين بسببه.

وفيما يتعلق بالوضع في أفغانستان ، قال الجنرال باجوا إن باكستان ستواصل تعاونها الكامل في عملية المصالحة الأفغانية الجارية التي تعكس "عقليتنا".

وتحتفل باكستان بيوم الدفاع تضامنا مع شعب كشمير الذي تحتله الهند اليوم.