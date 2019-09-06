مقتل وإصابة 3 من الحشد العراقي جنوبي بغداد

بابل(العراق)- (د ب ا ):

ذكرت مصادر امنية عراقية اليوم الجمعة،أن ثلاثة عناصر من قوات الحشد الشعبي العراقي سقطوا ما بين قتيل وجريح جراء انفجار في احد المناطق شمالي مدينة بابل، 100كم جنوبي بغداد.

واضحت المصادر ان عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور دورية لقوات الحشد الشعبي صباح اليوم في منطقة عويسات التابعة لناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل، مما تسبب بمقتل احد عناصر الحشد واصابة اثنين اخرين بجروح.

ولم تعلن أية جهة المسؤولية عن الأنفجار، غير أن عناصر تنظيم داعش مازالت نشطة في العراق رغم اعلان بغداد في نهاية عام 2017 القضاء على التنظيم عسكريا في البلاد.